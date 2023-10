Scholz will Migrationszentren in Nigeria ausbauen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bei seinem Besuch im westafrikanischen Nigeria erneut für eine engere Partnerschaft zur Steuerung der Migration geworben. Bei einem Wirtschaftsforum in der Küstenmetropole Lagos betonte er, dass neben einer erleichterten Rückführung von Nigerianern ohne Bleiberecht in Deutschland auch die Einwanderung von Fachkräften gefördert werden müsse.

«Ich bin überzeugt, dass dies ein weiterer Bereich ist, in dem wir ein enormes Potenzial ausschöpfen können, das sich aus einer engeren Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Ländern und zwischen unseren beiden Kontinenten ergibt», sagte Scholz. Nigeria fordert Identitätsprüfung Tinubu hatte sich zuvor offen für die Rücknahme von Flüchtlingen gezeigt.

