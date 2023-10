Scholz: Migrationszentren in Nigeria sollen ausgebaut werden

Zur Rückführung von Menschen ohne Bleiberecht in Deutschland sollten die Migrationszentren in Nigeria weiter ausgebaut werden, sagte Scholz beim Besuch eines Wirtschaftsforums in der Küstenmetropole Lagos. Diese Zentren sollten sich künftig auch um die Beratung von Fachkräften kümmern, die in Deutschland Fuß fassen könnten.

Präsident Tinubu hatte sich gestern nach Gesprächen mit Scholz offen für die Rücknahme von Flüchtlingen gezeigt. Bei der Veranstaltung wurden auch Fragen der Energieversorgung erörtert. Scholz betrachtet Nigeria als möglichen Lieferanten von Wasserstoff. Den größten Teil werde Deutschland künftig importieren müssen, betonte Scholz. Dabei kämen Länder wie Nigeria in Frage.

Scholz will Migrationszentren in Nigeria ausbauenDie sogenannten Migrationszentren in Nigeria sollen eine weitere Aufgabe bekommen. Scholz sieht in ihnen Potenzial für die Anwerbung von Fachkräften - das besprach er vor Ort mit Präsident Tinubu. Weiterlesen ⮕

Immigration und Abschiebung: Scholz will Migrationszentren in Nigeria ausbauenLagos - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bei seinem Besuch im westafrikanischen Nigeria erneut für eine engere Partnerschaft zur Steuerung der Weiterlesen ⮕

Scholz will Migrationszentren in Nigeria ausbauenDie sogenannten Migrationszentren in Nigeria sollen eine weitere Aufgabe bekommen. Scholz sieht in ihnen Potenzial für die Anwerbung von Fachkräften - das besprach er vor Ort mit Präsident Tinubu. Weiterlesen ⮕

Nigeria: Bundeskanzler Scholz will Migrationszentren ausbauenBei seinem Besuch plädiert Bundeskanzler Olaf Scholz für eine engere Partnerschaft zur Steuerung der Migration. Nigeria ner ohne Bleiberecht sollen schneller zurückgeführt, die Einwanderung von Fachkräften dagegen gefördert werden. Die Details. Weiterlesen ⮕

Bundeskanzler Olaf Scholz wirbt in Nigeria für engere Partnerschaft zur Steuerung der MigrationBundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bei seinem Besuch im westafrikanischen Nigeria erneut für eine engere Partnerschaft zur Steuerung der Migration geworben. Bei einem Wirtschaftsforum in der Küstenmetropole Lagos betonte er, dass neben einer erleichterten Rückführung von Nigeria nern ohne Bleiberecht in Deutschland auch die Einwanderung von Fachkräften gefördert werden müsse. Weiterlesen ⮕

Zur Steuerung der Migration: Scholz wirbt für engere Zusammenarbeit mit NigeriaBundeskanzler Scholz will die Migrationszentren in Nigeria ausbauen. Nicht Geduldete in Deutschland sollen so leichter rückgeführt werden und Fachkräfte einwandern können. Der nigerianische Präsident zeigt sich offen dafür. Ein Problem gibt es aber. Weiterlesen ⮕