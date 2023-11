Scholz kritisiert öffentlichen Streit in der Ampelkoalition

Scholz sagte der Zeitung 'Mannheimer Morgen', die Bundesregierung aus seiner SPD, den Grünen und der FDP habe nüchtern betrachtet inhaltlich viel geleistet. Doch trübe der öffentliche Streit in der Koalition die Stimmung. Manche Parteien lernten gerade, was es bedeute, sich einigen zu müssen – und zwar nicht auf 100 Prozent des eigenen Programms.

Scholz betonte, gerade in Zeiten von Unsicherheiten sei wichtig, dass man in großen Fragen vernünftige Entscheidungen treffe und die gefundene Linie dann auch gemeinsam nach außen vertrete. Diskussionen gibt es innerhalb der Ampelkoalition derzeit unter anderem bei der Steuerung der Zuwanderung und in der Frage eines subventionierten Strompreises für besonders energieintensive Unternehmen

NWNEWS: Ermittlungen im Klinikum Bethel: Sexualstrafverfahren gegen Mediziner eingestelltDer Vorwurf der Belästigung gegen Arzt lässt sich nach der Befragung der Zeugen nicht erhärten.

SPEEDWEEKMAG: Video: Der Indien-GP aus der Sicht der ReifenZur Einstimmung auf den 16. WM-Lauf des Jahres erklärt Reifenausrüster Pirelli in einem kurzen Video die grössten Herausforderungen des Buddh International Circuit, auf dem der Indien-GP ausgetragen wird.

TAGESSPİEGEL: Parteitag der türkischen CHP: Gelingt der Opposition der Generationswechsel?Mit den alten Rezepten hat die türkische Opposition keine Chance gegen Präsident Erdoğan und seine AKP. Parteichef Kemal Kılıçdaroğlu muss den Weg frei machen, fordern seine Kritiker.

TAZGEZWİTSCHER: Streit um Sprache in der Ukraine: Verbaler Schlagabtausch im TaxiEin Taxifahrer weigert sich, mit zwei Frauen Ukrainisch zu sprechen. Der Streit eskaliert. Er wird gefeuert, bekommt aber auch Unterstützung.

DERSPİEGEL: Alles Gute vom SPIEGEL: Der freundliche Herr Scholz aus GermanyWarum die Afrika-Woche der Bundespolitik wichtig war. Macron will das Recht auf Abtreibung in der französischen Verfassung verankern. Und: Wie wir mit Langeweile umgehen.

