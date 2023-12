Schockstarre am Geißbockheim: Zwei wegweisende Nachrichten erschüttern den 1. FC Köln in seinen Grundfesten - und stürzen den Verein kurz vor den Weihnachtstagen in eine tiefe Krise.so schnell nicht vergessen werden. Nicht aber, weil schwere Sturmböen, heftige Gewitter und Regenschauer durch die Straßen der Stadt peitschten, sondern weil der rheinische Traditionsverein von gleich zwei schlechten Nachrichten erschüttert wurde - und plötzlich vor einer vollkommen ungewissen Zukunft steht.

„Der FC steht über allem – und obwohl wir in den letzten Wochen und Monaten sehr viel investiert haben, fehlen die Ergebnisse. Wahrscheinlich braucht es dazu dann eben doch einen neuen Impuls. Zu gehen tut weh“, sagte Baumgart. Köln habe sich in den vergangenen zweieinhalb Jahren schließlich zu einer „Heimat“ für ihn entwickel





SPORT1 » / 🏆 109. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Alles Gute - Der SPIEGEL-Newsletter mit guten NachrichtenHerzlich willkommen zu Alles Gute, dem SPIEGEL-Newsletter mit ausschließlich guten Nachrichten aus der Woche. Schön, dass Sie da sind! Es ist nicht lange her, da war ich zum ersten Glühweintrinken eingeladen. Stunden vorher hatten sich noch Freunde in meine Wohnung eingeladen, kurz darauf besuchte mich meine Mutter für zwei Tage, dazwischen ging es zur ersten Weihnachtsfeier. Und dann war die erste Dezemberwoche auch schon zu Ende.In Reportagen, Analysen, Fotos, Videos und Podcasts berichten wir weltweit über soziale Ungerechtigkeiten, gesellschaftliche Entwicklungen und vielversprechende Ansätze für die Lösung globaler Probleme.Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mich überrumpelt die Adventszeit doch regelmäßig. Erst versinkt man von September bis November in leiser Herbstmelancholie, dann geht alles plötzlich rasend schnell und alle wollen in den letzten vier Wochen des Jahres noch etwas von einem

Herkunft: SPIEGEL_Top - 🏆 98. / 51 Weiterlesen »

Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 31-2023Weltweiter Rohstoffmangel erfordert noch mehr Aktivitäten bei der Exploration und Entwicklung neuer Projekte. Diese Unternehmen geben Vollgas! Weltweiter...

Herkunft: wotwitt - 🏆 52. / 63 Weiterlesen »

Teilweise Haushaltssperre: Zwei Bundeshaushalte in GefahrDoch nichts mit ran an die Arbeit? Das Nein des Finanzministers zu neuen Steuern oder Schulden - und die möglichen Folgen für die Ampel heute in der taz 🗞️ und auf 👉

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

Die zwei dreckigen DutzendDas Länderspieljahr 2023 ist vorbei. Damit steht nun (fast) endgültig fest, wer bei der EM im nächsten Jahr mitspielen darf. Ein Überblick über die qualifzierten Teams.

Herkunft: 11Freunde_de - 🏆 53. / 63 Weiterlesen »

Zwei Jokertore bringen Freiburg den dritten Sieg in SerieSpielbericht zum Spiel SC Freiburg - 1. FC Köln

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Deezer: Ein Zwischenbericht nach zwei Wochen NutzungEin persönlicher Zwischenbericht über die Nutzung der Musik-Streaming-App Deezer nach zwei Wochen. Der Artikel gibt einen subjektiven Eindruck wieder und kann hilfreich sein, um eine eigene Meinung zu bilden.

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »