Schock-Mord im Dortmunder Hafen

Schock-Mord im Dortmund er Hafen ! Vier Kinder und Jugendliche (13, 13, 14 und 15) geraten mit einem Obdachlosen in Streit, einer sticht zu. Der 31-Jährige stirbt. Einer der 13-Jährigen soll den Mann getötet haben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Obdachloser in Dortmund erstochen: Handyvideo zeigt Messerangriff Ein Handyvideo zeige, wie das Kind am Donnerstagabend mit einem Messer auf den Mann eingestochen haben soll, hieß es.

Die Obduktion habe ergeben, dass das Opfer (31) durch mehrere Messerstiche getötet worden sei. Es stehe fest, 'dass ihm die tödlichen Stiche von einem der strafunmündigen Kinder beigebracht wurden'. Lese-Tipp: Obdachloser in Dortmund von Polizei erschossen Verbale Auseinandersetzung vor Messerangriff in Dortmund Im Vorfeld habe es eine verbale Auseinandersetzung zwischen dem Opfer und dem Kind gegeben. Es gebe zudem auch entsprechende Aussagen von den ebenfalls vorübergehend festgenommenen drei weiteren Minderjährige

Schock-Mord Dortmund Hafen Kinder Jugendliche Obdachloser Messerangriff

