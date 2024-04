Schnelle und einfache Alternative: Tassen-Brownies aus der Mikrowelle

Heißhunger auf Schokolade ? Keine Zeit zum Backen? Rettung naht! Mit dem Rezept für Tassen-Brownies zaubert man eine süße Leckerei aus der Mikrowelle . Schokolade nkuchen, frisch aus dem Ofen, duftend und warm – ein himmlisches Genussversprechen. Doch wer hat schon immer Zeit und Lust, den Ofen anzuheizen und aufwendig zu backen? Natürlich gibt es unkompliziertere Kuchenrezepte, wie derKostenlose Rezeptideen, Food Hacks und mehr gibt es wöchentlich per Einfach-Tasty-Newsletter ins eigene Postfach.

Zum Glück gibt es die schnelle und einfache Alternative: Tassen-Brownies! In nur wenigen Minuten bereitet man in der Mikrowelle ein köstliches, schokoladiges Dessert zu. Es ist ideal, wenn man gerade nicht in Gesellschaft ist und mal nur eine Portion Kuchenglück löffeln möchte, wie es auch dieseFotostrecke ansehenTasse in der Mikrowelle bei 800 Watt etwa 2–3 Minuten backen.Je kürzer die Garzeit in der Mikrowelle, desto saftiger der Tassen-Browni

Schokolade Tassen-Brownies Mikrowelle Dessert Rezept

