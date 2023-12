Schneefall beeinträchtigt Flugverkehr in Deutschland

Der Schnee hat Auswirkungen auf den Flugverkehr in Deutschland. Zahlreiche Menschen sitzen fest.Gründe dafür seien Schneefall und niedrige Temperaturen am Flughafen, sagte ein Sprecher am Freitag. Voraussichtlich etwa 160 Flüge werden nicht starten oder landen können. Mindestens eine Start- und Landebahn soll immer frei bleiben. Die Bahnen werden demnach im Wechsel geräumt. Fluggäste werden gebeten, sich bei ihrer Airline über etwaige Ausfälle zu informieren.

Russlands Staatschef Wladimir Putin sieht angesichts des Ukraine-Krieges und zunehmender Konflikte wohl Handlungsbedarf. Laut einem am Freitag unterzeichnentem Dekret will Russland nachrüsten, was seine Truppen betrifft. Demnach soll die Anzahl der Soldaten um 15 Prozent steigen, wie die Armee am Freitagabend bekannt gab. Grund seien"Bedrohungen" im Zusammenhang mit der russischen Offensive in der Ukraine sowie"die fortgesetzte Erweiterung der Nato".Bild: Pool Sputnik/AP / UncreditedDie Hoffnung auf eine weitere Verlängerung der Feuerpause im Gaza-Krieg hat sich zerschlagen





watson_de » / 🏆 105. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Israel-Krieg im Liveticker: +++ 16:16 Koordinationsrat der Muslime in Deutschland: 'Allermeisten Menschen fordern Ende der Gewalt' +++Berlin, Washington, Brüssel - überall. ntv berichtet von allen wichtigen Schauplätzen der Innen- und Außenpolitik.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Einer der besten Saugroboter kommt aus Deutschland: Der Kobold VR7 sagt Roborock & Co. den Kampf an!Der Vorwerk Kobold VR7 zählt zu den wohl besten Saugrobotern. Dank Absaugstation, breiter Bürste und starker Saugkraft hat er das Zeug zum Champion -...

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »

41 Prozent der Bürger in Deutschland befürworten eine Neuwahl vor dem Ende der LegislaturperiodeFast die Hälfte der deutschen Bürger plädiert für eine vorgezogene Bundestagswahl, während nur knapp ein Drittel die aktuelle Koalition bis 2025 unterstützt.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Der Singles Day in Deutschland: Top-Angebote am Tag der TageDer Singles Day ist andernorts der umsatzstärkste Tag, hierzulande wird daran noch gearbeitet. Heute ist der Tag der Tage und wo ihr zuschlagen..

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

Nahostdebatte in Deutschland: Der Hass der Insta-IslamistenDurch die Eskalation in Nahost wähnen sich islamistische Extremisten in Deutschland im Aufwind. Schaute die Politik ihrem Treiben zu lange zu?

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

Männer sterben aus - Frauen in der Rentnergeneration in Deutschland deutlich in der ÜberzahlAktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen, dass in der Rentnergeneration in Deutschland die Frauen deutlich in der Überzahl sind, während es bei den jüngeren Altersgruppen einen Männerüberschuss gibt. Besonders in Brandenburg, Thüringen und Sachsen-Anhalt ist dieser Männerüberschuss spürbar.

Herkunft: rbb24 - 🏆 12. / 71 Weiterlesen »