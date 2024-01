Schnäppchenjäger ergattert günstigen Prozessor für Gaming-PC

Schnäppchenjäger zu sein, kann sich lohnen, wie das Beispiel eines Vaters zeigt, der für seinen Sohn ein echtes CPU-Upgrade ergattert haben will. Schnäppchenjäger zu sein, ist eine Passion, die mitunter viel Zeit erfordert. Auf der Jagd nach den günstigsten Angeboten können dafür immer wieder ganz besondere Fische ins Netz gehen, von denen man noch viele Jahre später erzählen kann.

So dürfte es wohl auch dem Vater eines Reddit-Nutzers ergehen, der für den Gaming-PC seines Sohnes einen Prozessor ergattern wollte. In einem Secondhandshop sei ihm ein nagelneuer Ryzen 7 untergekommen, den er zu einem echten Spottpreis bekommen haben will. Was genau soll passiert sein?An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.Den Achtkernprozessor von AMD gibt es neu derzeit im günstigsten Fall für 169 Euro . Selbst gebraucht wird die CPU aus der letzten Ryzen-Generation via Ebay noch für zwischen 120 und 150 Euro gehandelt. Ausgehend vom Neupreis in Höhe von 169 Euro sind 5,49 Euro nicht einmal ein Dreißigste





GameStar_de » / 🏆 118. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Meine Schreibtischtransformation: Ein ordentliches Homeoffice und Gaming-SetupSeit 2018 spiele ich wieder regelmäßig am Computer. Innerhalb von nur zwei Jahren habe ich 2020 und 21 das Polster eines billigen Bürostuhls dadurch regelrecht zersessen – durch Pandemie und Lockdown vielleicht etwas schneller als üblich. Trotzdem ging mir der Stuhl auf den Zeiger und besonders auf den Rücken. Nach meinem Umzug stand also fest: Ich brauche ein ordentliches Homeoffice und Gaming-Setup. Mit diesem Artikel möchte ich euch bei meiner Schreibtischtransformation mitnehmen und meine Erfahrungen berichten.Lorenz mag seine Arbeit am Schreibtisch und liebt PC-Gaming, aber eine Woche ohne handwerkliches Engagement ist ihm doch zu langweilig. Dabei bastelt und schraubt er längst nicht nur an Gaming-PCs, sondern modernisiert bei sich gleich ein ganzes Stockwerk auf eigene Faust. In diesem Zuge knüpft er sich auch sein Homeoffice vor, sorgt für mehr Ergonomie und lebt auch seinen liebsten Tick so richtig aus: Kabelmanagement

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »

Er macht seinen Lebensretter zum TrauzeugenEin Mann lädt seinen bis dahin unbekannten Lebensretter als Trauzeugen zu seiner Hochzeit ein.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Neue PlayStation Pulse Explore Earbuds für GamingDie PlayStation Pulse Explore Earbuds sind für PlayStation 5 und PC gedacht und versprechen viel. Doch können sie im Praxistest überzeugen und sind sie den Preis wert?

Herkunft: eurogamer_de - 🏆 73. / 59 Weiterlesen »

Gladbach-Idol Hans-Jörg Criens: Ein unvergessener PokalabendVor vier Jahren starb Gladbach-Idol Hans-Jörg Criens am 2. Weihnachtsfeiertag mit nur 59 Jahren. Ein unvergessener Pokalabend definierte sein Vermächtnis.

Herkunft: SPORT1 - 🏆 109. / 51 Weiterlesen »

Detroit Lions ziehen erstmals seit 2016 in die Playoffs einDie Detroit Lions haben sich mit einem Sieg gegen die Minnesota Vikings erstmals seit 2016 wieder für die Playoffs qualifiziert. Sie sind auch Divisionsieger, was zuletzt 1993 der Fall war.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

Ein stiller Krieg: Frontbericht vom elektronischen KriegDie elektronische Kriegsführung (EW) im Ukrainekrieg ist für beide Seiten von entscheidender Bedeutung.

Herkunft: esutde - 🏆 49. / 63 Weiterlesen »