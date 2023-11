Schnäppchen-Alarm?: Black Deals bei Saturn: Das sind die Highlights

Jedes Jahr im November bringen sich Schnäppchenjäger in Position, um am Black Friday die besten Deals des Jahres abzustauben. 2023 findet die vorweihnachtliche Angebots-Sause am 24. November statt. Wer so lange nicht warten möchte, wirft einen Blick ins Angebot der Handelskette Saturn.

GAMESTAR_DE: Wieso auf Black Friday warten, wenn es unser Full-HD-Schnäppchen jetzt gibt?Viel Leistung, schicke Optik und DLSS 3.5-Support für unverschämt günstige 999 €. Full-HD-Gamer, worauf wartet ihr noch?

FOCUSONLINE: Pseudo-Schnäppchen und Betrug: Black Friday & Co: Skepsis ist bei Rabattaktionen wichtigMit dem November beginnen auch wieder die Rabattschlachten im Onlinehandel. Oder besser gesagt die vermeintlichen Rabattschlachten. Denn längst nicht alle Nachlässe haben die erhoffte Substanz.

WUV: Mediamarkt-Saturn: Farbenfroh in die Black SeasonVor das Weihnachtsgeschäft haben die findigen Marketer noch den Black Friday gesetzt bzw. die Black Weeks. Die widmet Mediamarkt kurzerhand um zu den Colorful Weeks. So sehen die Motive aus.

FOLLOW_THE_G: Bunte Black Deals 2023 bei MediaMarkt im Preis-CheckMediaMarkt bietet bei den Bunten Black Deals Schnäppchen in nahezu allen Kategorien. Die besten Deals werden zusammengefasst. Am Black Friday wird es weitere tolle Angebote geben.

KINODE: Teufel zieht Mega-Deals vor: Black-Friday-Angebote jetzt schonBei Teufel ist heute der Black-Friday-Sale gestartet. Dabei bekommt ihr satte Rabatte auf zahlreiche Premium-Sound-Artikel. Hier eine Auswahl..

FOLLOW_THE_G: Black Friday 2023: Diese Geheimtipp-Deals bekommt ihr jetzt schonDiesen Monat steht bei Amazon und vielen anderen Händlern wieder das größte Shopping-Event des Jahres an: der Black Friday. Aber auch der Singles Day sowie der Cyber Monday versprechen traditionell die besten Schnäppchen des Jahres. Wir verraten euch, welche Termine ihr euch dick im Kalender anstreichen solltet.

