Schmerzhafter Pain-Trade erwartet den Markt

bleibt zum Jahresende hin nach oben gerichtet. Im Januar hatten wir darauf hingewiesen, dass die Korrektur im Jahr 2022 abgeschlossen sein würde. Lassen Sie uns noch einmal Revue passieren, was ich geschrieben habe, und dann werden wir darauf eingehen, warum wir glauben, dass der Pain-Trade in den kommenden Wochen noch viel schmerzhafter sein wird.

So entspricht zum Beispiel das derzeitige uneinheitliche Handelsumfeld der letzten Monate der durchschnittlichen Performance vor den Wahlen.Zum Jahresende überwiegt die historische Wahrscheinlichkeit eines Kursanstiegs, insbesondere nach einer Sommerflaute, gegenüber den pessimistischen Alternativen.

"Angesichts der in den letzten Monaten aufgebauten großen Short-Positionen in Aktien wird eine Umkehr der Sommerflaute zu einer Eindeckung der Leerverkäufe durch die Portfoliomanager führen, was der Rallye weiteren Auftrieb verleihen wird.”Wenn die Stimmung im Markt negativ ist und Anleger gegen den Trend handeln, kann es schmerzhaft sein, da der Markt weiter steigt, und diese Investoren möglicherweise Verluste erleiden. headtopics.com

In den nächsten Monaten dürfte die Rallye durch die bisherigen Widerstände der 50- und 100-DMA begrenzt werden. Ein Bruch dieser Hürden würde allerdings eine Aufwärtsbewegung bis zum Jahresende signalisieren.Haben Sie Verständnis für meinen Standpunkt. Es besteht durchaus die Gefahr, dass der Markt die Unterstützungsmarken nicht halten kann. Das würde auf einen weiteren Rückgang vor der nächsten Rally hindeuten.

Wie üblich haben die Analysten im Vorfeld der Berichtssaison die Messlatte für die Gewinnerwartungen deutlich gesenkt. Ich habe es bereits in einem früheren Beitrag erwähnt - Analysten liegen in der Regel immer falsch, und zwar erheblich. Aus diesem Grund sprechen wir von der Berichtssaison der Millennials. Die Wall Street senkt ihre Schätzungen ständig, je näher der Berichtstermin rückt, damit"jeder einen Preis gewinnt". headtopics.com

Weiterlesen:

InvestingDE »

Findorff: Armin Schulz: Nach 46 Jahren das letzte Mal auf dem MarktArmin Schulz ist für viele Kunden nicht nur ein Markthändler, der Kurzwaren verkauft., sondern ein liebenswerter Gesprächspartner. Am Samstag ist Schulz ... Weiterlesen ⮕

USD/JPY: Der Markt dürfte deutlich höhere Niveaus anstrebenTeilen: USD/JPY notiert seit einigen Stunden über der psychologischen Marke von 150. Die Volkswirte der Commerzbank analysieren die Aussichten für das Währungspaar. Die kommenden Tage werden spannend Weiterlesen ⮕

Ceconomy-Aktie im Plus: Der Media Markt/Saturn-Konzern verzeichnet UmsatzplusDer Elektronikhändler Ceconomy hat das Ende September abgelaufene Geschäftsjahr 2022/23 mit einem Umsatzplus abgeschlossen. Weiterlesen ⮕

Vom Mangel in die Überkapazität - was gerade am Markt für Heimspeicher passiertAuf dem Markt für Heimspeicher tut sich einiges. Viele neue Hersteller haben den Markt betreten. Zu viele meine Franz-Josef Feilmeier, Gründer und Geschäftsführer des Speicherherstellers Fenecon. Der Markt Weiterlesen ⮕

Seagate: Festplattenhersteller gibt noch keine Entwarnung für den weltweiten PC-MarktDUBLIN (IT-Times) - Der Festplatten-Produzent Seagate hat heute seine Ergebnisse für das Auftaktquartal des Geschäftsjahres 2023/2024 veröffentlicht und musste erneut einen herben Umsatzrückgang melden. Weiterlesen ⮕

MARKT USA/Amazon- und Intel-Zahlen dürften Kauflaune befördernAm Freitag zeichnet sich ein höherer Start an der Wall Street ab. Getrieben werden die Futures auf die Aktienindizes von gut aufgenommenen Zahlen der Technologiegiganten Amazon und Intel. Hinzu kommen starke Daten aus China. Dort waren die Industriegewinne im September um 11,9 Prozent zum Vorjahr gestiegen. Weiterlesen ⮕