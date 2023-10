Schlussglocke Wall Street: Dow Jones verliert heftig, trotz Intel-Sprung

im Nahen Osten. Der Dow Jones sackte trotz starker Gewinne von Intel satt ins Minus. Nur der Nasdaq 100 verteidigte ein kleines Plus. Die deutlich angeschlagene Technologiebörse Nasdaq verteidigte am Freitag ein kleines Plus. Erfreuliche Quartalsberichte, vor allem vom Online-Handelskonzern ...

Intel-Aktie zieht nachbörslich an: Intel überrascht mit Ergebnis und Ausblick positivSilberstreif am Horizont der zuletzt kriselnden Halbleiterbranche: Nach zuletzt negativen Nachrichten von einigen Chipherstellern und Ausrüstern liefert ausgerechnet der in den vergangenen Jahren im Schatten vieler anderer Unternehmen stehende Branchenveteran Intel eine positive Überraschung. Weiterlesen ⮕

Gewinn mehr als verdreifacht: Amazon überzeugt die Wall Street: Aktie springt mehr als fünf Prozent hoch!© Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpaIm dritten Quartal macht Amazon fast zehn Milliarden US-Dollar Gewinn. Im wichtigen Cloud-Segment konnte das Unternehmen weiter wachsen, auch wenn die Konkurrenz dem Marktführer Weiterlesen ⮕

