Schlüsselziffern im Führerschein: Was bedeuten sie?

- Auf der Rückseite des Führerscheins im Scheckkartenformat befinden sich nicht nur alle erteilten Fahrzeugklassen und das Datum der jeweiligen Fahrerlaubnis, sondern auch Schlüsselziffern. Hier erfahren Sie, wofür die Zahlen in der 12. Spalte stehen.

Beschränkungen, Auflagen und Zusatzangaben sind in Form von Schlüsselzahlen in Feld 12 im Führerschein einzutragen. Dreistellige Zahlen sind ausschließlich in Deutschland gültig; für den gesamten europäischen Raum gelten zweistelligen Schlüsselzahlen. Werden Beschränkungen oder Auflagen missachtet, drohen Geldstrafen, Punkte und im schlimmsten Fall der Entzug der Fahrererlaubnis.

197: Die Prüfung wurde auf einem Kraftfahrzeug mit Automatikgetriebe abgelegt und eine praktische Ausbildung zum Führen von Fahrzeugen der Klasse B mit Schaltgetriebe wurde absolviert Sind bei Ihnen im Führerschein Auflagen oder Beschränkungen vermerkt und Sie halten sich nicht daran, kann es je nach Schlüsselzahl zu einem Verwarnungsgeld, einer Geldbuße mit Punkt oder gar zum Entzug der Fahrerlaubnis kommen.

