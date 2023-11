Schlüsselbeinbruch: Ducati bringt Pirro für Scassa

, 14:55, Motorvision TVDo.. 02.11., 16:15, Hamburg 1New Zealand Jetsprint Championship

SPEEDWEEKMAG: Michele Pirro (Ducati): Auf Krücken beim Jerez-TestDamit die MotoGP-Asse von Ducati beim Valencia-Test die bestmöglichen Voraussetzungen im Hinblick auf 2024 vorfinden, testet Michele Pirro in dieser Woche in Jerez, obwohl er alles andere als in Bestform ist.

SPEEDWEEKMAG: Krummenacher braucht Plan B: «Eine Ducati wäre ideal»In seinem jetzigen Team Kawasaki Puccetti steht Randy Krummenacher für die Superbike-WM 2018 nicht oben auf der Wunschliste. Der Schweizer schaut sich deshalb nach anderen Möglichkeiten um.

SPEEDWEEKMAG: Strafe für Ducati: Was Max Neukirchner dazu sagtIm Reglement der IDM Superbike 2015 ist verankert, dass Ducati zu mehr Gewicht und einem Luftmengenbegrenzer verdonnert werden kann. Max Neukirchner (Yamaha) hält dies für gerechtfertigt.

SPEEDWEEKMAG: Erstmals spricht Tito Rabat (Ducati) von FortschrittDen Wechsel in die Superbike-WM 2021 hatte sich Tito Rabat einfacher und vor allem erfolgreicher vorgestellt. Nach dem Meeting in Assen hört man vom Barni Ducati-Piloten erstmals Aussagen, die Hoffnung machen.

SPEEDWEEKMAG: Ducati feiert Sieg in AragónNach 30 Monaten ohne Sieg in der Weltmeisterschaft konnte Chaz Davies mit der Ducati 1199 Panigale R in Aragón triumphieren. Auch der Ersatzfahrer Javier Fores zeigte starke Leistungen mit den Plätzen 6 und 5. Fores äußert sich zufrieden über sein erstes Rennen und freut sich auf die kommenden Rennen.

SPEEDWEEKMAG: Cal Crutchlow (Honda/7.): Er hat Kopfweh wegen DucatiLCR-Honda-Pilot Cal Crutchlow gilt als Sachsenring-Liebhaber. Nach dem siebten Startplatz machen ihm die Ducati-Stars Kopfzerbrechen.

