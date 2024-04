Schloss Balmoral öffnet erstmals Räume für Besucher

Die Queen ist 2022 auf Schloss Balmoral gestorben. Nun dürfen erstmals Räume in dem schottischen Anwesen besichtigt werden. Queen Elizabeth II. (1926-2022) verbrachte auf Schloss Balmoral die letzten Wochen vor ihrem Tod. Am 8. September 2022 starb sie auf ihrem geliebten Anwesen in den schottischen Highlands., war die Königin "von einer Handvoll treuer Mitarbeiter begleitet , die ihr geschworen hatten, bis zum Ende bei ihr zu bleiben".

Die Monarchin soll vor Ort noch die Natur genossen und Besuch von Familienmitgliedern und Freunden bekommen haben ... Seither ist viel Zeit vergangen und ihr Erstgeborener Charles (75) der neue König von Großbritannien geworden - und der macht nun ein Versprechen wahr. In diesem Sommer können Besucherinnen und Besucher zum ersten Mal Teile von Schloss Balmoral besichtigen, die von der königlichen Familie genutzt werden., werden vom 1. Juli bis zum 4. Oktober 2023 für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Die Besucher haben die Möglichkeit, die Räume zu erkunden und mehr über die Geschichte und das Leben der königlichen Familie zu erfahren

