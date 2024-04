Schlimmer Sturz bei der Baskenland-Rundfahrt: Vingegaard und weitere Top-Stars verwickelt

Bei einem schlimmen Sturz bei der Baskenland-Rundfahrt hat es gleich mehrere Radstars erwischt. Tour-Sieger Vingegaard wird im Krankenwagen abtransportiert. Tour-de-France-Champion Jonas Vingegaard sowie die beiden Stars Remco Evenepoel und Primoz Roglic sind bei der Baskenland-Rundfahrt in einen dramatischen Sturz verwickelt worden. Auf der vierten Etappe kamen mehrere Fahrer rund 35 Kilometer vor dem Ziel in Legutio in einer Rechtskurve zu Fall und rutschten dabei in einen Betongraben.

Am schlimmsten erwischte es offenbar den Dänen Vingegaard, der lange Zeit reglos am Boden lag und schließlich auf einer Trage in einen Krankenwagen transportiert wurd

Sturz Baskenland-Rundfahrt Radstars Vingegaard Evenepoel Roglic

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



mz_de / 🏆 115. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Baskenland-Rundfahrt: Jonas Vingegaard, Primoz Roglic und Remco Evenepoel im Duell beim Härtetest in SpanienErstmals in dieser Saison kommt es zum Dreikampf der Tour-Stars Jonas Vingegaard, Primoz Roglic und Remco Evenepoel. Dabei steht besonders einer unter Druck.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »

Baskenland-Rundfahrt: Tom Pidcock mit Glück im Unglück - Brite kommt bei Sturz ohne Brüche davonGlück im Unglück für Tom Pidcock: Laut Informationen seines Rennstalls Ineos-Grenadiers hat sich der Brite bei einem Sturz keine Knochenbrüche zugezogen.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »

Baskenland-Rundfahrt live im Ticker | Erstes Kräftemessen von Roglic, Vingegaard und Evenepoel?Verfolge Straßenrennen Herren - Baskenland-Rundfahrt im Live-Kommentar auf Eurosport. Erhalte die neuesten Radsport Updates und Live-Ergebnisse.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »

Baskenland-Rundfahrt: Roglic trotz Sturz weiter in GelbPrimoz Roglic ist nach einem Sturz zwischenzeitlich abgehängt, kann seine Führung aber behaupten. Allerdings kommt ihm Rivale Remco Evenepoel immer näher.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Baskenland-Rundfahrt: Roglic trotz Sturz weiter in GelbPrimoz Roglic ist nach einem Sturz zwischenzeitlich abgehängt, kann seine Führung aber behaupten. Allerdings kommt ihm Rivale Remco Evenepoel immer näher.

Herkunft: szaktuell - 🏆 61. / 61 Weiterlesen »

Baskenland-Rundfahrt: Roglic trotz Sturz weiter in GelbAltsasu - Primoz Roglic ist nach einem Sturz zwischenzeitlich abgehängt, kann seine Führung aber behaupten. Allerdings kommt ihm Rivale Remco Evenepoel immer näher.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »