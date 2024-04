Von dieser Woche an bleiben einige Häuser der Stiftung Preußischer Kultur besitz montags und dienstags geschlossen. Warum das ein dramatisches Warnsignal ist.und Co. in der vergangenen Woche stolz ihre Pläne. In der Abfolge von Ausstellungen, Konzerten und Einzelevents schien die geplante Eröffnung des Zentraldepots der Staatlichen Museen in Friedrichshagen fast unterzugehen.

In Köpenick gelangt ein 100-Millionen-Projekt zum baulichen Abschluss, in dem die Depots und Werkstätten, die sich bislang an verschiedenen Standorten befanden, mit einer Nutzungsfläche von 13.000 Quadratmetern zusammengeführt werden sollen. 2014 war dort das Speichermagazin für die, das Ibero-Amerikanische Institut und die bpk Bildagentur für Kunst, Kultur und Geschichte in Betrieb genommen worden.

Betroffen sind auf der Museumsinsel das Alte Museum und das Bode-Museum. Neue Regelungen gelten für Kunstbibliothek, Kupferstichkabinett und Kunstgewerbemuseum am Kulturforum sowie die Friedrichswerdersche Kirche, das Museum Europäischer Kulturen in Dahlem, die Sammlung Scharf-Gerstenberg in Charlottenburg und das Schloss Köpenick.

Zum SPK-Verbund gehören einige der bedeutendsten Museen der Welt. Nun jedoch könnte es immer häufiger heißen: vorübergehend geschlossen. Bei der von allen Beteiligten als Meilenstein beschworenen Reform der Preußenstiftung bleibt derweil die Finanzausstattung des Kulturtankers SPK weiterhin ausgespart.

