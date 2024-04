Schlichtung für Sicherheitsdienstleister beginnt nach Warnstreiks

Nach mehreren Warnstreikrunden an den Flughäfen beginnt an diesem Freitag (13.00 Uhr) die Schlichtung für die 25 000 Beschäftigten der privaten Sicherheitsdienstleister . An einem geheimen Ort will der frühere Bremer Finanz-Staatsrat Hans-Henning Lühr (SPD) versuchen, die unterschiedlichen Positionen der Gewerkschaft Verdi und Bundesverbands der Luftsicherheitsunternehmen ( BDLS ) unter einen Hut zu bringen. Als Frist dafür haben sich die Tarifparteien zunächst die Zeit bis Sonntag um 24.

00 Uhr eingeräumt. Verdi hat sich verpflichtet, bis zum Ende der Schlichtung nicht erneut zu Arbeitsniederlegungen aufzurufen. Laut Verhandlungsführer Wolfgang Pieper sind noch eine Vielzahl von Themen wie Gehaltserhöhungen, Laufzeit, Auszahlungspunkte oder Zulagen für Ausbilder und Führungskräfte ungeklärt. Die Gewerkschaft verlangt Mehrarbeitszuschläge 'von der ersten Überstunde an'

Schlichtung Sicherheitsdienstleister Warnstreiks Verdi BDLS

