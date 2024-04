Schlichtung für private Luftsicherheitskräfte beginnt

Nach mehreren Warnstreiks an deutschen Flughäfen soll heute eine Schlichtung für die privaten Luftsicherheitskräfte mit Hans-Henning Lühr ( SPD ) beginnen. - Die Gewerkschaft Verdi hat den Schlichterspruch für das Bodenpersonal der Lufthansa akzeptiert. Klappt das auch für die privaten Luftsicherheitskräfte? Nach mehreren Warnstreikrunden an den Flughäfen beginnt heute die Schlichtung für die privaten Luftsicherheitskräfte.

An einem geheimen Ort will der frühere Bremer Finanz-Staatsrat Hans-Henning Lühr (SPD) versuchen, die unterschiedlichen Positionen der Gewerkschaft Verdi und Bundesverbands der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) unter einen Hut zu bringen. Als Frist dafür haben sich die Tarifparteien zunächst die Zeit bis Sonntag um 24.00 Uhr eingeräumt. Verdi hat sich verpflichtet, bis zum Ende der Schlichtung die rund 25.000 Beschäftigten der Sicherheitsdienstleister nicht erneut zu Arbeitsniederlegungen aufzurufe

Schlichtung Private Luftsicherheitskräfte Warnstreiks Gewerkschaft Verdi Hans-Henning Lühr SPD

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



nordbayern / 🏆 33. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Schlichtung für private Luftsicherheitskräfte beginntDie Gewerkschaft Verdi hat den Schlichterspruch für das Bodenpersonal der Lufthansa akzeptiert. Klappt das auch für die privaten Luftsicherheitskräfte? Nach mehreren Warnstreikrunden an den Flughäfen beginnt heute die Schlichtung für die privaten Luftsicherheitskräfte. An einem geheimen Ort will der frühere Bremer Finanz-Staatsrat Hans-Henning Lühr (SPD) versuchen, die unterschiedlichen Positionen der Gewerkschaft Verdi und Bundesverbands der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) unter einen Hut zu bringen.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Schlichtung für Luftsicherheitskräfte beginntDie Gewerkschaft Verdi hat den Schlichterspruch für das Bodenpersonal der Lufthansa akzeptiert. Klappt das auch für die privaten Luftsicherheitskräfte?

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Fraport-Aktie fällt: Flughafen Frankfurt wegen Warnstreik für abfliegende Passagiere gesperrtDer Frankfurter Flughafen wird am Donnerstag wegen des Warnstreiks der Luftsicherheitskräfte für abfliegende Passagiere gesperrt.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Verhandlungen nach Warnstreik der LuftsicherheitskräfteNach der jüngsten Warnstreikwelle des Luftsicherheitspersonals an deutschen Flughäfen finden neue Verhandlungen statt. Vertreter der Gewerkschaft Verdi und der privaten Luftsicherheitsunternehmen kommen zusammen, um über die Arbeitsbedingungen von rund 25.000 Beschäftigten zu diskutieren.

Herkunft: airliners_de - 🏆 84. / 53 Weiterlesen »

Verhandlungen nach Warnstreik der LuftsicherheitskräfteBERLIN (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Warnstreikwelle des Luftsicherheitspersonals an deutschen Flughäfen wird wieder verhandelt. Vertreter der Gewerkschaft Verdi wollen mit den privaten Unternehmen der

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Warnstreiks im Ticker: Erneute Warnstreiks bei Stadtbussen in Schleswig-HolsteinDer 72h-Warnstreik bei den Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein (VHH) hat begonnen. Die Gespräche zwischen der Lufthansa und dem Kabinenpersonal sind bislang ohne Ergebnis. Alle wichtigen Informationen zu den Warnstreiks bekommen Sie hier.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »