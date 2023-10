Schleuser finden neue Wege entlang der Grenze

Während die Polizei an den Grenzen kontrolliert, um Schleuser aus dem Verkehr zu ziehen, finden diese immer neue Wege! Seit Mitte Oktober kontrolliert die Bundespolizei verstärkt auf Straßen und im Zugverkehr im Grenzgebiet zu Polen, Tschechien, der Schweiz und Österreich. Doch laut Bundespolizei lassen die Schleuser die Migranten in der Nähe der Grenze heraus. Von dort müssen sie allein und zu Fuß den Weg finden. Dieser führt immer häufiger über die „grüne Grenze“, also durch den Wald, und entlang der Bahnstrecken. Die Flüchtlinge orientieren entlang der Bahnschienen, bis sie in Deutschland angekommen sind. Der lebensgefährliche Marsch führt über Brücken oder eingleisigen Strecken. In mehreren Bundesländern wird diese Entwicklung von der Polizei beobachtet. In Sachsen hat die Bundespolizei erst am Mittwochabend fünf Syrer zwischen 16 und 37 Jahren aufgegriffen. Für 7 500 Euro wurden sie über dieach Polen gebracht. Nachdem der Schleuser sie in Grenznähe abgesetzt hatte, ging es zu Fuß weiter über eine Bahnbrücke bei Hirschfelde. 28 weitere Migranten aus Indien, Syrien, Iran und Afghanistan entdeckt. Auch sie waren über eine Eisenbahnbrücke gekommen. Das Viadukt ist 35 Meter hoch und 475 Metern lang. Es gibt dort kaum Platz, um einen fahrenden Zug auszuweichen Weiterlesen:

