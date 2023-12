In seiner Serie "Apropos" bezieht Verkehrsexperte Manfred Kuhne auf Basis von "Analysen, Prognosen und Positionen" zu wirtschaftspolitischen Fragestellungen. Die im Vergleich zu anderen Ländern schleppende Erholung des deutschen Luftverkehrs nach der Corona Pandemie führt Kuhne inwurden die Gründe dafür erörtert. Im dritten Teil werden nun die Ergebnisse zusammengefasst und Handlungsfelder erörtert, ob und wie sich die derzeitige Situation verbessern ließe.

In einem Ausblick folgt dann abschließend in einem vierten Teil eine hoffnungsvolle Perspektive für den Luftverkehr der Zukunft.Die Luftverkehrsbranche führt die schleppende Entwicklung des deutschen Luftverkehrs auf hohe Standortkosten zurück, während Europaweit die Punkt zu Punkt Carrier (Lowcost Carrier) für ein deutliches Verkehrswachstum sorgten. Dagegen sei Deutschland für ausländische Fluggesellschaften unattraktiv geworden. Für diese Argumentation liefern ihr die ausländischen Lowcost-Carrier mit ihrer ständigen Klage über zu hohe Gebühren in Deutschland geradezu eine Steilvorlag





