Schlechte Quoten für die Serie 'Manifest' auf Kabel Eins

In zwei Wochen wird sich Kabel Eins von seiner Serie ' Manifest ' verabschieden. Schon jetzt kann gesagt werden: Der Mut, eine etwas ungewöhnlichere US-Serie samstags zu zeigen, wird nicht belohnt. Auch in dieser Woche waren die Quoten wieder schlechter – schlechter sogar als zuvor. Genau 1,0 Prozent Marktanteil sicherte sich die Produktion ab 20:15 Uhr, danach ging es auf 0,8 und 0,9 Prozent bergab. Erst nach 23:15 Uhr stiegen die Werte auf immer noch unterdurchschnittliche 1,4 Prozent.

Deutlich besser erging es abends RTLzwei und Vox, wo die Spielfilme 'Hot Shots' und 'Ich – Einfach unverbesserlich' auf 4,5 und 4,1 Prozent kamen. Im Falle von Vox waren das aber ebenfalls klar unterdurchschnittliche Ergebnisse. Sat.1 durfte sich indes über seine Primetime am Samstag freuen

