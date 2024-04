Schlangen und Reptilien in spanischem Van entdeckt

Bei einer Routine-Kontrolle an der A4 zuckten die Polizeibeamten nach dem ersten Schnuppern angewidert zurück. Aus dem spanischen Van auf dem Rastplatz Rurscholle stank es bestialisch – und die Ursache für den Gestank war tatsächlich tierischer Natur: Im Innern des Fahrzeugs züngelten Schlangen und eine Reihe weiterer Reptilien. Sogar eine Vogelspinne und weitere geschützte Tierarten wie Schildkröten und sogar einen Axolotl (mexikanische Molchart) entdeckten die Experten vom Veterinäramt.

Weil sich viele Tiere in gesundheitlich schlechtem Zustand befanden und nicht sachgerecht transportiert wurden, stellten die Mitarbeiter des Veterinäramts diese Exemplare sicher und übergaben sie an einen Zoo zur Betreuung. Der 56-jährige Van-Fahrer legte offenbar gefälschte Transportpapiere vor

