Schlange stehen für den Meister der Romantik in der Hamburger Kunsthalle

Schlange stehen für den Meister der Romantik im Hamburger Schietwetter. Auch am letzten Tag der Caspar-David-Friedrich-Ausstellung strömten mehr als tausend Besucher in die Kunsthalle. Die Tickets waren bis zum Schluss heiß begehrt, wie bei Martina Rapp aus Stuttgart:"Wir sind extra wegen der Ausstellung nach Hamburg hochgefahren. Mitte März haben wir den letzten Timeslot für heute Morgen bekommen." Und Alina Gießler freut sich auf die Werke:"Das sind tolle Bilder.

Ich finde, das ist ein toller Maler. Ich finde, es ist auch ein toller Stil." Dabei hatte es am Anfang der Ausstellung Kritik gegeben: Die Räume seien zu klein, die Bilder hingen zu dicht, zu viele Besucher gleichzeitig. Das Museum reagierte auf die Beschwerden des Publikums, öffnete daraufhin bis in die Abendstunden und reduzierte die Ticketanzahl, um einen ungestörten Blick auf Meisterwerke zu ermöglichen - wie etwa die"Kreidefelsen" oder den"Wanderer über dem Nebelmeer". Insgesamt besuchten mehr als 32

ndr / 🏆 68. in DE

