Schlager-Legende Vicky Leandros muss Konzerte wegen Krankheit absagen

Schlager-Legende Vicky Leandros (71) muss wegen Krankheit fünf Konzerte ihrer aktuellen „Ich liebe das Leben“-Abschiedstournee in Deutschland und Belgien ausfallen lassen beziehungsweise verschieben. Sie habe „eine akute Atemwegsinfektion mit starkem Husten“ - auf Anraten ihres Facharztes könnten deshalb fünf Konzerte nicht stattfinden, „da sie ihre Sing- und Sprechstimme schonen“ müsse, hieß es in einer Mitteilung vom Veranstalter Semmel-Concerts am Dienstag.

Betroffen sind die Auftritte in München (2.4.), Antwerpen/Belgien (4.4.), Stuttgart (6.4.), Frankfurt am Main (8.4.) sowie Ostende/Belgien (9.4.). Das Konzert in Köln am 1. Mai soll demnach wieder stattfinden. „Ich bin sehr traurig und es tut mir auch so leid, dass ich diese Konzerte nicht wahrnehmen kann und verschieben mus

