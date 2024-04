Schlag in die Magengrube: Palhinha spricht über geplatzten Bayern-Wechsel

Der Transfer von Joao Palhinha zum FC Bayern scheiterte letzten Sommer buchstäblich in letzter Sekunde. Der Portugiese hat den geplatzten Wechsel noch immer nicht verdaut. Bosse hatten den portugiesischen Nationalspieler im vergangenen Sommer als ideale Besetzung fürs zentrale Mittelfeld ins Visier genommen. Ganze 60 Millionen Euro wollte sich der Rekordmeister die Dienste des 28-Jährigen kosten lassen.

Die Verhandlungen waren schon weit vorangeschritten, der Spieler weilte sogar schon in München – bis das Transfer-Drama seinen Lauf nahm. Weil der FC Fulham keinen passenden Ersatz mehr finden konnte,„Schlag in die Magengrube“: Plahinha spricht über geplatzen Bayern-Wechsel Auch mehr als ein halbes Jahr danach hat Palhinha den gescheiterten Transfer offenbar noch nicht verdaut und hadert weiterhin mit seinem Schicksal. „Es ist eine Geschichte aus der Vergangenheit, aber sie wird mich natürlich für den Rest meiner Karriere präge

