Schimpansen von Energiewende bedroht: Bergbau zerstört Lebensräume Kupfer, Lithium, Kobalt und Seltene Erden: Der Bergbau in Afrika boomt – und gefährdet mehr als ein Drittel der Menschenaffen auf dem Kontinent. Die Bedrohung dieser 180.000 Schimpansen , Bonobos und Gorillas werde bislang unterschätzt, schreiben die Wissenschaftler Foto: imago HALLE dpa | Mehr als ein Drittel der Menschenaffenpopulation in Afrika wird laut einer Studie durch Bergbau gefährdet. Die Bedrohung dieser 180.

000 Schimpansen, Bonobos und Gorillas werde bislang unterschätzt, schreiben Wissenschaftler:innen des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) im Fachjournal Science Advances. Die steigende Nachfrage nach wichtigen Mineralien wie Kupfer, Lithium, Kobalt und Seltenen Erden, die für den großangelegten Umstieg auf saubere Energien benötigt würden, ließen den Bergbau in Afrika boomen, heißt es. Dies führe unter anderem zur Abholzung von tropischem Regenwal

