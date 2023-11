Schimmel überall, Unterricht in der Turnhalle:Deutschlands Schulen sind kaputt

Kristiane Benedix, die stellvertretende Schulleiterin der Willy-Brandt-Schule, hat aufgehört, mitzuzählen. In den Gängen und Holzdecken breitete sich Schimmel aus. „Das konnte ich nicht verantworten“, sagt Marner und ordnete die Sperrung des Gebäudes an.

Und wenn dann endlich saniert wird, geht oft vieles schief. Nur noch episch zu nennen ist zum Beispiel der Super-Gau, der 2012 die Schüler, Eltern und Lehrkräfte der Kurt-Schumacher-Grundschule in Kreuzberg ereilte. Von einem Tag auf den anderen wurde das Haus nach einer Brandbegehung geschlossen. Kinder und Kollegium saßen im Hortgebäude fest, ohne Mensa, ohne Sporthalle, ohne Fachräume, für mehr als ein Jahrzehnt.

Die KfW-Erhebung zeigt, dass die deutschen Kommunen gegenwärtig für nichts mehr ausgeben als für ihre Schulen. 12,1 Milliarden Euro sind es dieses Jahr, 28 Prozent aller geplanten Investitionen. Trotzdem reicht das nicht einmal, um den Sanierungsstau nicht noch weiter anwachsen zu lassen: um 800 Millionen Euro gegenüber 2022.

Auch Thomas Marner von der Stadt Kerpen sagt: „Jahrzehntelang hat uns das Geld gefehlt, jetzt fehlt uns ganz massiv das Personal.“ Zwei Wochen später gab es zwar wieder für alle täglich Unterricht. Doch die sechs achten Klassen, über 150 Schüler, wurden in der Turnhalle untergebracht, voneinander nur mit Planen getrennt und bei Temperaturen von teilweise über 30 Grad Celsius und Frischluftzufuhr nur über die Lüftungsanlage. Bis zu den Herbstferien waren immer noch 13 Klassen- und Kursräume und fast alle Fachräume gesperrt.

