Schimmel, Nässe und Unterricht in der Turnhalle: Deutschlands Schulen sind kaputt

Kristiane Benedix, die stellvertretende Schulleiterin der Willy-Brandt-Schule, hat aufgehört, mitzuzählen. In den Gängen und Holzdecken breitete sich Schimmel aus. „Das konnte ich nicht verantworten“, sagt Marner und ordnete die Sperrung des Gebäudes an.„Es war wie in Corona-Zeiten“, sagt Markus Rixen, dessen Sohn in die achte Klasse geht. „Distanzunterricht für fast alle Klassen, angekündigt von einem Tag auf den anderen.

Inzwischen ist die Elternvertreterin längst weg, doch die Geschichte eines öffentlichen Komplett-Versagens geht weiter. Der zweite Gebäudeteil soll angeblich bis 2026 fertig sein, doch, sagt Schulleiterin Vonhof, „dafür müssten die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt erstmal beginnen. Doch da passiert gar nichts.“Andy Hehmke ist seit Ende 2021 Stadtrat für Schule, Sport und Facility Management im Bezirk.

Nicht ohne Frust bezeichnen Lehrer, Eltern und Schüler der Kurt-Schumacher-Schule die zehnjährige Baumisere ihrer Schule mittlerweile als „BER von Kreuzberg“.Wer darunter leidet, sind vor allem die Schülerinnen und Schüler, 1200 an der Willy-Brandt-Schule. Am ersten Schultag Anfang August durften nur die 12. und 13. Klassen kommen, die Klassen 5 bis 11 mussten komplett zu Hause bleiben.

2015 begann das Fichtenberg-Gymnasium in Berlin-Steglitz den Berliner Senat unter Druck zu setzen, die marode Schule endlich zu sanieren. Acht Jahre später, nach den Herbstferien 2023 soll zumindest die Aula nun endlich wieder genutzt werden können.Markus Rixen gehörte zu den Eltern, die sich das nicht gefallen lassen wollten.

