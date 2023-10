Schiffs-Wrack: Wind und Wellen erschweren Sicherungsarbeiten

An der Unglückstelle hatte am Donnerstagmittag das Mehrzweckschiff"Mellum" eine schwarz-rot-schwarze Kardinaltonne aufgestellt. Die nachts beleuchtete Tonne weist auf das untergegangene Schiff hin. Die Verkehrszentrale des zuständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Weser-Jade-Nordsee in Wilhelmshaven überwache den Bereich, hieß es.

Dann sollen die beiden Masten der"Verity" gekürzt werden, um die Wassertiefe über dem Wrack zu erhöhen und so die Schiffe auf einer der meistbefahrenen Schifffahrtsrouten der Welt zu schützenUnklar ist weiterhin, wie es mit dem Wrack der"Verity" weitergeht. An einer sogenannten Bergungsverfügung werde gearbeitet.

