Schifffahrt: Am tödlichen Unglück beteiligter Frachter wieder auf See

Zwei Schiffe waren an dem tödlichen Zusammenstoß nahe Helgoland beteiligt. Eines sank, das andere konnte seine Fahrt aus eigener Kraft fortsetzen. Nach einem Zwischenstopp in Cuxhaven ist die"Polesie" nun wieder auf dem Meer unterwegs.Schiff

"Polesie" den Hafen in Cuxhaven verlassen. Wie aus Angaben des Tracking-Dienstes Vesselfinder hervorgeht, war der Frachter am Montag auf dem Weg nach La Coruña in Spanien. Demnach ist die Ankunft dort für den kommenden Mittwoch (1. November) geplant. Über die Abfahrt des Frachters hatte zunächst die "Nordsee-Zeitung" berichtet.

Am vergangenen Dienstagmorgen waren das mit Stahlblechen beladene Küstenmotorschiff "Verity" und der mit 190 Metern Länge größere Frachter "Polesie" in der Deutschen Bucht rund 22 Kilometer südwestlich von Helgoland zusammengestoßen. Die "Verity" sank daraufhin schnell. headtopics.com

Wie es mit dem gesunkenen Frachter weitergeht, war am Montag zunächst unklar. Möglicherweise wird es bald einen Tauchereinsatz zum Wrack geben. Der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt sollen die beiden Masten des

gekappt werden, um an der Unglücksstelle mehr Wassertiefe zu erreichen. Das Wrack liegt in rund 30 Metern Tiefe.

