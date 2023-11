Schienenverkehr in Deutschland nach 20-Stunden-Warnstreik allmählich wieder normal

Nach Ende des 20-Stunden-Warnstreiks der GDL läuft der Schienenverkehr in Deutschland allmählich wieder an. Doch die unsicheren Zeiten für Fahrgäste sind damit nicht vorbei.) hat im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn ihren ersten Warnstreik nach 20 Stunden beendet. Ab 18 Uhr am Donnerstagabend laufe der Fahrbetrieb allmählich wieder an, sagte ein Gewerkschaftssprecher auf Anfrage.

Der Notfahrplan, den die Bahn für die Zeit des Ausstands aufgestellt hatte, sollte einem Sprecher der Deutschen Bahn zufolge noch einige Stunden darüber hinaus gelten. Zum Betriebsbeginn am frühen Freitagmorgen werde der Bahnverkehr bundesweit aber wieder weitgehend normal laufen. Die Bahn rechne damit, am Freitag ein "fast vollständiges Zugangebot" bieten zu können. Für die Fahrgäste geht die Ungewissheit auf der Schiene aber vorerst weiter. Neue Warnstreiks schloss GDL-Chef Claus Weselsky am Donnerstag jedenfalls nicht aus. "Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich das nicht", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Schwerin bei einer Gewerkschaftskundgebun

:

RBB24: Warnstreik in Berliner Kita-Eigenbetrieben am DonnerstagDie Berliner Kita-Erzieherinnen aus Eigenbetrieben schlagen Alarm. Wegen Personalmangels könnten sie die Kinder nur mehr 'verwahren'. Pädagogische Angebote blieben meist auf der Strecke. Deshalb wurde eine 'Gefährdungsanzeige' initiiert.

Herkunft: rbb24 | Weiterlesen »

WESERKURİER: Warnstreik der GDL: Bahn setzt auf Notfahrplan im FernverkehrAuf die erste Verhandlungsrunde folgt die erste Eskalation: Ab Mittwochabend wird der Bahnverkehr bundesweit von der Lokführergewerkschaft GDL bestreikt. Die Deutsche Bahn rechnet mit massiven Auswirkungen.

Herkunft: weserkurier | Weiterlesen »

WDRAKTUELL: Gewerkschaft ruft zu 20-stündigem Warnstreik bei der Bahn aufDie Gewerkschaft hat die Bahn-Beschäftigten bundesweit zu einem 20-stündigen Warnstreik aufgerufen, um ihren Tarifforderungen Nachdruck zu verleihen. Die Forderungen beinhalten unter anderem eine Gehaltserhöhung von 555 Euro pro Monat und eine Arbeitszeitreduzierung von 38 auf 35 Stunden für Schichtarbeiter.

Herkunft: WDRaktuell | Weiterlesen »

WESERKURİER: Zugausfälle bei Nordwestbahn aufgrund von Warnstreik und KrankenstandNeben der Deutschen Bahn kündigen auch die regionalen Verkehrsunternehmen Zugausfälle für die Zeit des Warnstreik s an. Bei der Nordwestbahn kommen aktuell noch Probleme mit dem Krankenstand hinzu.

Herkunft: weserkurier | Weiterlesen »

RBB24: Regionalverkehr und S-Bahn durch Warnstreik stark eingeschränktVon Mittwochabend sind Lokführer zum Warnstreik aufgerufen. Im Fernverkehr wird laut Deutscher Bahn wohl nur rund ein Fünftel der Züge fahren. Im Regionalverkehr und bei der S-Bahn Berlin soll es schon vor Streikbeginn zu Ausfällen kommen.

Herkunft: rbb24 | Weiterlesen »

TAGESSPİEGEL: Warnstreik der GDL in Berlin: S-Bahn fährt nach NotfahrplanDas Chaos blieb am Morgen aus. Die Bahn schaffte es, einen Notfahrplan bei der S-Bahn zu organisieren. Die private Odeg fährt bislang nach Plan, die BVG ist nicht betroffen.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen »