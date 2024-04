Schiedsrichter Makkelie leitet Bayern Münchens Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League

Der Niederländer Danny Makkelie leitet das Viertelfinal-Rückspiel des FC Bayern München in der Champions League . Der WM- Schiedsrichter von 2022 ist am Mittwoch im Heimspiel des entthronten deutschen Fußball-Meisters gegen den FC Arsenal im Einsatz. Für den 41-Jährigen ist es die fünfte Partie in der Königsklasse mit Münchner Beteiligung. Die bisherigen Spiele dürfen die Bayern als gutes Omen werten.

Dort wäre der Gewinner der Paarung Manchester City und Real Madrid der Gegner. Hier endete das Hinspiel 3:3. „Wir müssen die gleiche Leidenschaft und Energie wie im Hinspiel auf den Platz bringen. Dann sind wir mit unseren Qualitäten im Kollektiv in der Lage, jeden Gegner zu schlagen“, sagte Aleksandar Pavlovic, der zuletzt krank ausfiel. Beim Heimsieg gegen den 1. FC Köln gab der Mittelfeldspieler sein Comeback.

Schiedsrichter Bayern München Champions League Viertelfinale Rückspiel

