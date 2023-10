Schiedsrichter Deniz Aytekin liefert den Fußballspruch des Jahres

Durchatmen, Deniz Aytekin: Die Kür zum Fußballspruch des Jahres ist dem Referee aus Oberasbach nicht mehr zu nehmen.

- Bundesliga-Schiedsrichter Deniz Aytekin aus Oberasbach hat das Finale um den Fußballspruch des Jahres gewonnen. Bei der Verleihung der Deutschen Fußball-Kulturpreise in der Tafelhalle setzte sich der 45-Jährige gegen die Fans des SC Freiburg durch.

Lob oder gar tosenden Applaus bekommen Fußball-Schiedsrichter eher selten, meist dürfen sie es schon als Anerkennung empfinden, wenn ihre Leistung nicht weiter thematisiert wird. headtopics.com

"Wir Schiedsrichter stehen ja sehr selten im Finale, und gewinnen tun wir eigentlich nie was", hatte Aytekin vor der Live-Abstimmung des Publikums etwas skeptisch erklärt. Bei der festlichen Verleihung der Deutschen Fußball-Kulturpreise setzte sich der mittelfränkische Lokalmatador dann aber sehr souverän gegen die Fans des SC Freiburg durch.

"Die große Stärke des Buchs besteht nicht nur in der Aktualität, Informationsdichte und der großartigen Komposition, sondern in seinem Anspruch", erklärte Laudator Jakob Rosenberg, Chefredakteur des österreichischen Fußballmagazins "ballesterer", die Wahl der Jury. Biermann liefere "in spielerischer Leichtigkeit und Lesbarkeit eine große Erzählung, wie es sie aufgrund ihrer Komplexität nur wenige gibt. headtopics.com

Eine nachdenkliche Facette bekam die sonst so heitere Atmosphäre in der Tafelhalle bei der Verleihung des easyCredit-Fanpreises, den die Akademie heuer dem aktiven Engagement gegen Rechtsextremismus gewidmet hat. Ausgezeichnet wurde eine Fan-Initiative, die beim Chemnitzer FC in einem schwierigen Umfeld mit imponierendem Mut für demokratische Werte einsteht, wie der aus Israel stammende Journalist Felix Tamsut in einer sehr persönlichen und bewegenden Laudatio ausführte.

