Schauspielkollegen trauern um Matthew Perry

Nach Matthew Perrys plötzlichem Tod trauert die gesamte Schauspielwelt. Auch seine „Friends“-Kollegen nehmen von ihrem langjährigen Freund Abschied und finden emotionale Worte.

Nach dem plötzlichen Tod des Schauspielers sind die Darsteller der Serie „Friends“ erschüttert. Perry wurde im Alter von 54 Jahren tot im Pool seines Hauses in Los Angeles aufgefunden. Die Todesursache ist bislang noch unklar.

Die Schauspieler kennen sich seit mehreren Jahrzehnten und haben viel Zeit miteinander verbracht, haben gemeinsam Höhen und Tiefen erlebt und ihre besten und schlimmsten Zeiten miteinander geteilt. Sie stehen sich sehr nahe und werden über ihren Verlust am Boden zerstört sein. Durch die Zusammenarbeit in der Serie „Friends“, die seit dem Jahr 1994 ausgestrahlt wurde und 10 Staffeln umfasst, entstanden zwischen den Schauspielern tiefe Freundschaften. headtopics.com

Matthew Perry hatte vor allem zu seiner Kollegin Jennifer Aniston eine besondere Beziehung, mit der er auch nach dem Ende der Serie engen Kontakt hielt. Der Schauspieler, der lange Zeit mit seinerIm Jahr 2022 veröffentlichte der Schauspieler seine Memoiren „Freunde, Liebhaber und die große, schreckliche Sache“. Auch hier beschreibt er, dass es vor allem seine langjährige Freundin war, die ihn mit seinem offensichtlichen Drogenmissbrauch konfrontierte.

„Was für ein Verlust. Die Welt wird dich vermissen, Matthew Perry. Die Freude, die du so vielen in einem zu kurzen Leben gebracht hast, wird weiterleben“, postete Maggie Wheeler. Sie spielte in der Serie Chandler Bings Freundin Janice. headtopics.com

Auch Morgan Fairchild teilte zwei Bilder mit dem Schauspieler und schrieb: "Ich bin untröstlich über den viel zu frühen Tod meines 'Sohns', Matthew Perry. Der Verlust eines so brillanten jungen Schauspielers ist ein Schock.

