Schauspielerin Vera Tschechowa im Alter von 83 Jahren gestorben

Die Schauspielerin Vera Tschechowa ist im Alter von 83 gestorben. Ihr Debüt gab sie mit Heinz Erhardt. Mit dem Schauspieler Vadim Glowna gründete sie auch eine Produktionsfirma.Die Schauspielerin und Produzentin Vera Tschechowa ist tot. Sie starb am Mittwoch nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 83 Jahren. Das teilte die Agentur Nicolai an diesem Donnerstag in Berlin mit.Tschechowa hatte ihre Filmkarriere 1956 als Heinz Erhardts Filmtochter in "Witwer mit fünf Töchtern" begonnen.

Ihre erste Hauptrolle spielte sie 1957 in "Noch minderjährig" neben Paula Wessely. Tschechowa war bis zu den 90er Jahren in fast 100 Rollen zu sehen. Für die Böll-Verfilmung "Das Brot der frühen Jahre" bekam Vera Tschechowa 1962 den Bundesfilmpreis. Nur acht Prozent der Frauenrollen im deutschen Fernsehen sind über 5

Vera Tschechowa Schauspielerin Produzentin Tod Filmkarriere Bundesfilmpreis

