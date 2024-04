Schauspielerin in der Münchner Krimireihe 'Der Alte' spricht über ihre Meinung zu Krimis

Als Schauspielerin wirkt die gebürtige Dresdnerin in der Münchner Krimireihe ' Der Alte ' mit. Privat schaue sie Krimis aber eher selten. (' Der Alte ') kann privat wenig mit Krimis erien anfangen. 'Ich muss ehrlich sagen, ich gucke gar nicht so viele Krimis ', sagte die 39-Jährige der 'Augsburger Allgemeinen'. 'Ich glaube, die Krimis unterscheiden sich gar nicht so richtig voneinander und leben hauptsächlich von ihren Hauptcharakteren', führte sie aus.

Dass sie in der Münchner ZDF-Krimireihe 'Der Alte' auch unter dem neuen Kommissar-Darsteller Thomas Heinze die Rolle der deutlich jüngeren Assistentin spielt, störe die 39-Jährige nicht. 'Na ja, generell habe ich nichts gegen alte weiße Männer', sagte Stumph. 'Ich ermittle ja auch immer noch mit einem zusammen, der das wunderbar macht.' Die Zusammenarbeit mit ihrem neuen Kollegen Heinze gefalle ihr. 'Wir haben viel Spaß zusammen. Er ist ehrgeizig, kreativ und humorvoll. Sie sehen, Humor ist mir wichtig. Der brennt für seine Sache

