Schauspieler segelt 80 Tage lang durch die Karibik für One Piece-Rolle

Nach den Dreharbeiten zur ersten Staffel der Live-Action-Adaption von One Piece machte sich Ruffy-Darsteller Iñaki Godoy auf zu einem echten Abenteuer: Um den Piratenkapitän besser zu verstehen, segelte er 80 Tage durch die Karibik.Schauspieler Iñaki Godoy wurde 2003 geboren, stammt aus Mexiko und stellt in der Live-Action-Adaption von One Piece den Hauptcharakter Monkey D. Ruffy dar.

Die Geschichte von Monkey D. Ruffy beginnt mit einer einsamen Schaluppe im Meer. Er trifft die ersten Mitglieder seiner Crew, upgraded von der Schaluppe auf ein richtiges Schiff und reist von Insel zu Insel – von Abenteuer zu Abenteuer.Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer, einem modernen Segelschiff, erkundete er die Karibik.

Damit können sich deutsche One-Piece-Fans hierzulande stets aktuell halten. Die wöchentlich neuen Manga-Kapitel, wenn nicht gerade Pause ist, könnt ihr hingegen in der Manga-Plus-App lesen. Diese wird von Shueisha, dem Verlag hinter One Piece, betrieben und die aktuellsten drei Kapitel einer Reihe sind kostenlos.

Iñaki Godoy ist übrigens nicht der einzige Darsteller aus der Live-Action-Version, der sich so richtig ins Zeug gelegt hat für die Rolle. Während Zorro-Schauspieler Mackenyu Arata ein fast zu guter Schwertkämpfer für die Rolle war,

