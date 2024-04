Schauspieler plant nach 20 Jahren wilder Ehe Hochzeit mit Frau

Der Schauspieler und seine Frau planen seit über 20 Jahren ihre Heirat. Jetzt, wo ihre Töchter fast flügge sind, ergeben sich neue Möglichkeiten. Daniel Morgenroth (51) und seine Frau Johanna Klante (48). Seit 23 Jahren leben die beiden in wilder Ehe zusammen, nachdem bei einem gemeinsamen Filmdreh die große Liebe wurde.

Doch jetzt, wo die gemeinsamen Töchter Lovisa (17) und Finja (15) langsam flügge werden, rückt die Planung für eine Hochzeit in greifbare Nähe, wie Daniel Morgenroth zu BUNTE sagt: 'Wir haben alle Papiere zusammen. Aber dann kommt immer wieder was dazwischen und der Plan der Hochzeit rutscht nach hinten.' Es fehle der letzte Impuls, das Fünkchen, das aus einem Traum eine Traumhochzeit mache, so erklärt es das Paar. Ein möglicher Grund doch bald 'Ja' zueinander zu sagen: Die Mädchen im Teenageralter sind – wie man so schön sagt – aus dem Gröbsten raus

