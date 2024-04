Schauspieler Peter Sodann gestorben

Peter Sodann ist im Alter von 87 Jahren in Halle/Saale gestorben. Die Zuschauer kannten ihn als Tatort -Kommissar Bruno Ehrlicher (1992 bis 2007), aber auch als engagierten Vertreter der Ostdeutsche n. Sodann hatte die größte Sammlung an Büchern aus der DDR .

Er wollte damit verhindern, dass die Ost-Literatur in Vergessenheit gerät.

Peter Sodann Tatort Bruno Ehrlicher Ostdeutsche DDR Büchersammlung

