Als grummeliger Kommissar Ehrlicher ermittelte er viele Jahre lang im ' Tatort '. Jetzt ist Schauspieler Peter Sodann gestorben. Er starb am Freitag im Alter von 87 Jahren in Halle an der Saale , wie seine Familie am Sonntag mitteilte. Sodann sei friedlich eingeschlafen. Bundesweit bekannt wurde Sodann vor allem als etwas grummeliger Hauptkommissar Bruno Ehrlicher im ' Tatort ', den er von 1992 bis 2007 spielte.

Der Intendant seines Heimatsenders MDR sowie zahlreiche Politiker reagierten betroffen und traurig. Sodann wurde am 1. Juni 1936 in Halle an der Saale geboren. Nach einer Werkzeugmacherlehre und einem Ausflug ins Fach Jura studierte er an der Leipziger Theaterhochschule. Nebenbei leitete Sodann ein Kabarett, das 1961 wegen eines als konterrevolutionär befundenen Programms aufgelöst wurde. Wegen staatsfeindlicher Hetze wurde Sodann verhaftet. Neun Monate saß er in der Haft. Einen Namen machte er sich auch als Theatermacher

Peter Sodann Schauspieler Tatort Gestorben Kommissar Ehrlicher Halle Saale

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



sternde / 🏆 31. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Harte Schale, weicher Kern: Schauspieler Peter Sodann ist totEr starb im Alter von 87 Jahren in Halle an der Saale, wie seine Familie am Sonntag mitteilte. Sein künstlerisches und politisches Wirken reichte weit über die Schauspielerei hinaus. Sodann war unbequem.

Herkunft: ndr - 🏆 68. / 61 Weiterlesen »

Bekannter Tatort-Kommissar gestorben: Schauspieler Peter Sodann ist totDer 'Tatort' aus Münster gehört zu den beliebtesten Ablegern der kultigen Krimi-Reihe. Hier trifft spannende Ermittlungsarbeit auf teils skurrilen Humor.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Schauspieler Peter Sodann gestorbenDer Schauspieler Peter Sodann ist tot. Er starb am Freitag im Alter von 87 Jahren in Halle an der Saale, wie seine Familie am Sonntag mitteilte. Zuvor hatte ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Langjähriger 'Tatort'-Schauspieler Peter Sodann gestorbenAls grummeliger Kommissar Ehrlicher ermittelte er viele Jahre lang im'Tatort'. Jetzt ist Schauspieler Peter Sodann gestorben.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Schauspieler Peter Sodann ist totPeter Sodann, Kabarettist, Schauspieler und Regisseur, ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Er wurde vor allem durch seine Rolle als 'Tatort'-Kommissar Ehrlicher bekannt.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Trauer um Schauspieler Peter SodannSchauspieler Peter Sodann ist im Alter von 87 Jahren verstorben. Er war Teil des ersten ostdeutschen 'Tatort'-Teams und später in der Kinderserie 'Schloss Einstein' zu sehen. Sodann war auch dem Theater eng verbunden.

Herkunft: DWDL - 🏆 71. / 59 Weiterlesen »