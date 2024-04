Schafzüchter in Espelkamp von Wolf geschädigt

Espelkamp . Ortsvorsteher Jens Heiderich, Marcus Fromm, Bernd Hellmann, Hartmut Köster, Carsten Bergsieker und Meik Blase sitzen am großen Küchentisch auf dem landwirtschaftlichen Anwesen von Hartmut Köster in Frotheim. Sie haben eines gemeinsam: Alle sind Schafzüchter . Teilweise seit mehr als eine Generation vereint sie diese Leidenschaft: die Schafzucht. Jetzt überlegen sie zuweilen, ob sie ihr Hobby nicht an den Nagel hängen müssen, denn sie sind Geschädigte.

Marcus Fromm beispielsweise, der direkt an seinem Elternhaus in Frotheim nahe beim Dorfplatz mehrere Kamerun-Schafe hält. In der Nacht von Karfreitag auf Ostersamstag kam bei ihm wohl ein Wolf vorbei. Er riss einem der wertvollen Tiere die Bauchdecke auf, berichtete er in die Runde. „Er hat aber so gut wie nichts davon gefressen, möglicherweise ist er gestört worden“, sagt Fromm. Er informierte die Behörden, auch die Polizei, und eine Wolfsberaterin kam vorbei, die Speichelproben von den Bissstellen nah

Espelkamp Schafzüchter Wolf Angriff Tiere

