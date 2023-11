Schaeffler greift nach Vitesco - Übernahme von Automobilzulieferer steht bevor

Der Hauptsitz in Regensburg – wird es bei einer Übernahme Einschnitte in der Verwaltung geben? Foto: Archiv/Eckl Schaeffler greift nach Vitesco. Es scheint nur noch eine Frage des Preises zu sein. Der Vorstandschef präsentiert passend dazu gute Quartalszahlen und äußert sich zur Zukunft des Standorts Regensburg.steht so gut wie fest, dass der Regensburger Automobilzulieferer unter dem Dach der Schaeffler AG (Herzogenaurach) landen wird.

Diese Einschätzung äußerte Vitesco-Vorstandsvorsitzender Andreas Wolf am Dienstag bei der Vorstellung der Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2023 vor Journalisten: „Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Deal funktioniert.“ Schaeffler habe offensichtlich ausreichend Zugriff auf die benötigten Aktien, um die für die Verschmelzung benötigten 75 Prozent zu erreichen.mehr wert als die angebotenen 91 Euro je Aktie. Dies untermauerte er gemeinsam mit der neuen Finanzvorständin Sabine Nitzsche, die seit Anfang November an Bord is

:

FN_NACHRİCHTEN: EQS-PVR: Vitesco Technologies Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten VerbreitungEQS Stimmrechtsmitteilung: Vitesco Technologies Group AG Vitesco Technologies Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 13.11.2023

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: Der Kennzahlenwürfel in der Lean Production: Wie Asterix und Obelix ihre Hinkelsteinproduktion mit seiner Hilfe optimierenOer-Erkenschwick (ots) - Positives Denken statt rebellischem Trotz, tiefgründige Gespräche statt Backpfeifen - seit Oktober lernen Fans aus aller Welt in 'Die weiße Iris' völlig neue Seiten von Asterix

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: Zahl der Ladepunkte steigt - mehr als die Hälfte der Gemeinden ohneBERLIN (dpa-AFX) - Fahrer von Elektroautos finden in Deutschland immer leichter einen öffentlichen Platz zum Stromtanken - mehr Tempo beim Ausbau der Ladeinfrastruktur ist aus Sicht des Verbands der Automobilindustrie

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

FİNANZENNET: Zahl der Ladepunkte steigt - mehr als die Hälfte der Gemeinden ohneZahl der Ladepunkte steigt - mehr als die Hälfte der Gemeinden ohne

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen »

BILD: Der Zaun, der an den 7. Oktober erinnertIch war heute im Gazastreifen. Als wir durch den Zaun fuhren, musste ich daran denken, wer genau vor einem Monat von der anderen Seite einfiel. In Beit Hanun steht kein Haus mehr, immer wieder Gewehrfeuer. Bericht: - morgen ab 7.00 welt TV

Herkunft: BILD | Weiterlesen »

TAZGEZWİTSCHER: Befreiung der Hamas-Geiseln: Ein Ding der Möglichkeit?In einem Interview deutet Israels Premierminister Netanjahu ein Abkommen über die Freilassung der Geiseln an. Welche Deals wären denkbar? Neue Klagemauer: Die Forderung einer schnellen Geiselbefreiung prägen auch Israels Straßenbild

Herkunft: tazgezwitscher | Weiterlesen »