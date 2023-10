Schädlinge und Bakterien: So kann jeder befallenen Kastanienbäumen helfen

Sie ist einer der Klassiker unter den in Deutschland heimischen Bäumen und ist aus kaum einem Park oder Biergarten wegzudenken: die Rosskastanie. Doch nicht nur der Klimawandel mit hohen Temperaturen setzt ihr und anderen heimischen Pflanzenarten zu. Auch Schädlinge können großen Schaden anrichten. Was für die Fichte der berühmt-berüchtigte Borkenkäfer ist, ist für die Rosskastanie die weit weniger bekannte Miniermotte.

Die Motte bzw. ihre Larven schwächen das Immunsystem der Kastanie, wodurch Keime oder Bakterien leichtes Spiel haben. Das Ergebnis sind viel zu früh verwelkte und braune Blätter, aber auch"dunkle, fast blutend aussehende Stellen oder auch Risse im Stamm", wie Christoph Rullmann, Bundesgeschäftsführer der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V. (SDW), im Interview erklärt.

Herr Rullmann, seit mehreren Jahren engagiert sich die SDW dafür, über die Bedrohung der Kastanie aufzuklären. Wie schlimm steht es um die Rosskastanie? Christoph Rullmann: Die Lage für die weißblühenden Rosskastanien ist ernst, hat sich aber in den beiden letzten Jahren auf hohem Niveau stabilisiert. Die Miniermotte befällt die Bäume deutschlandweit, führt aber nicht zum Absterben des Baumes. Schlimmer ist, dass durch den jahrelangen Befall das Immunsystem der Bäume geschwächt wird, wodurch das Pseudomonas-Bakterium leichter eindringen und zum Absterben führen kann. headtopics.com

Aktuell gibt es gegen das Pseudomonas-Bakterium noch kein Mittel - was kann man also noch tun, um der Kastanie zu helfen? Rullmann: Es stimmt, dass noch kein Gegenmittel speziell gegen das Bakterium bekannt ist. Aus unserer Sicht ist das Laubsammeln bisher die beste Lösung zur Vorbeugung. Denn wenn wir die Ausbreitung der Miniermotte eindämmen, sorgen wir dafür, dass die Kastanienbäume gesünder sind und damit widerstandsfähiger gegen einen Bakterienbefall werden.

