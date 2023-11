Schäden in Frankreich, den Niederlanden und Deutschland

Auch in den Niederlanden hat das heraufziehende Unwetter Auswirkungen. So wurden etwa in Amsterdam zahlreiche Flüge gestrichen. Für Teile der Nord- und Ostseeküste gab der Deutsche Wetterdienst eine Warnung heraus. Dort muss ebenfalls mit heftigen Böen gerechnet werden. Aus Nordrhein-Westfalen wurden wegen des Sturms Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs gemeldet.

