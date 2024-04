Schach-Großmeisterin Alexandra Botez nimmt an der World Series of Poker teil

Der Countdown zur größten Poker -Sommer-Party läuft... Am 28. Mai startet in Las Vegas die World Series of Poker . 99 Turniere in sieben Wochen, bei denen es um insgesamt über 200 Millionen Dollar Preisgeld geht. Auch die bekannte Schach -Großmeisterin Alexandra Botez wird an dem Turnier teilnehmen. Sie ist nicht nur im Schach erfolgreich, sondern hat auch im Poker n eine Leidenschaft entdeckt.

Auf der Streaming-Plattform Twitch hat sie bereits 1,3 Millionen Follower und gehört zu den beliebtesten Frauen, die sich mit Schach beschäftigen. Nun will sie auch im Poker durchstarten

