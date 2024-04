SC Freiburg verliert gegen RB Leipzig und Christian Streich kritisiert sich selbst

Deutlich mit 1:4 verlor der SC Freiburg gegen RB Leipzig das viertletzte Bundesliga -Heimspiel unter Christian Streich . Der scheidende Coach übte anschließend Kritik - und zwar vor allem an sich selbst. 'Wir hatten uns viel vorgenommen und nach 60 Sekunden wird alles gefühlt über den Haufen geworfen', spielte der Vorstand Sport der Breisgauer auf den sehr frühen Gegentreffer von an. 'In Summe haben wir zu viele Fehler gemacht. Und nach zwei, drei Gegentoren ist man gefühlt chancenlos.

Es war letztlich eine Kombination aus unseren eigenen Fehlern und dass wir den Elfmeter nicht gemacht haben', ergänzte er. Der nach Spielende ungeachtet des 1:4 von den SCF-Fans mit Sprechchören gefeiert worden war, suchte die Schuld am Ergebnis bei sich. 'Der Hauptteil dieser Niederlage in dieser Form liegt bei mir. Und dann haben wir es natürlich auf dem Platz schlecht verteidigt, sodass wir dann hoffnungslos in Rückstand geraten', meinte der 58-Jährige

