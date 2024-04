Sauerklee: Ein nicht heimisches Unkraut, das sich optimal anpasst

Der Sauerklee ist ein Paradebeispiel dafür, wie sich ein nicht heimisches Unkraut an seine neue Umgebung optimal anpassen kann: Die aus dem Mittelmeerraum stammende Pflanze überdauert längere Trockenperioden problemlos und breitet sich rasant aus – wenn sie nicht gestoppt wird.

Horn-Sauerklee (Oxalis corniculata) ist ein Meister darin, sich selbst auszusäen – und bekommt dabei auch noch tierische Unterstützung: Sobald die Pflanze ihre gelben Blüten ausgebildet hat, schleudert sie die reifen Samen meterweit weg. Anschließend werden einige von ihnen von fleißigen Ameisen weitergetragen. Hinzukommt, dass dem sogenannten Neophyt (eine nicht heimische Art) die immer heißer werdenden Sommer in Deutschland aufgrund seiner mediterranen Herkunft nichts anhaben. Regnet es über einen längeren Zeitraum nicht mehr, vertrocknet der Klee zwar an der Oberfläche, treibt aber neu aus, sobald der Boden wieder feuchter wir

