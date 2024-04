Sauber verpasst erste WM-Punkte durch Kollision mit Force-India-Pilot

So gute Vorzeichen Punkte zu holen, hatte Sauber schon lange nicht mehr. Schon kurz nach dem Start zerstörte Sergio Pérez aber den Traum der Schweizer, in Texas die ersten WM-Punkte des Jahres zu holen.So weit vorne war Adrian Sutil in der ganzen Saison noch nicht gestartet. Startplatz 10 brachte dem Deutschen aber kein Glück. Schon nach wenigen Metern rauschte ihm sein Vorgänger bei den Schweizern, der jetzige Force-India-Pilot Sergio Pérez , ins Auto und Sutils Rennen war zu Ende.

«Es war leider ein kurzes Rennen. Ich hatte einen guten Start und lag in einer aussichtsreichen Position. Doch leider ist mir Sergio (Perez) in mein Auto gefahren; das war unnötig. Es ist sehr enttäuschend, wegen einer solchen Aktion die grösste Chance auf Punkte verpasst zu haben», so der Gräfelfinger nach dem Rennen. Teamkollege Esteban Gutiérrez kam zwar ins Ziel, als 14. schaffte aber auch er es nicht, endlich die ersten Punkte des Jahres für sein Team zu hole

