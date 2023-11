Sauber plant für 2024 ein neues Auto mit James Key

Sauber wird auf eine direkte Weiterentwicklung des aktuellen Autos verzichten und 2024 unter Mithilfe von James Key ein völlig neues Auto bringen(Motorsport-Total.com) - Sauber wird in der Formel-1-Saison 2024 ein komplett neues Auto auf die Beine stellen und keine einfache Weiterentwicklung des aktuellen C43 bringen, das hat Teamrepräsentant Alessandro Alunni Bravi im Rahmen des Formel-1-Rennens von Mexiko bestätigt.

Das Team, das derzeit noch unter dem Namen Alfa Romeo firmiert, war gut in die neue Ground-Effect-Ära gestartet. Zwar war man in der zweiten Saisonhälfte 2023 bereits zurückgefallen, konnte sich mit 55 Punkten aber noch den sechsten WM-Platz sichern. In dieser Saison gab es jedoch einen weiteren Einbruch: Mit gerade einmal 16 Punkten belegt man nur Rang neun. Daher ist klar, dass der Weg mit dem aktuellen Projekt zu Ende scheint. Das Schweizer Team konnte sich für die weitere Entwicklung, der zu Saisonbeginn bei McLaren als Technikchef entlassen wurde. Key hat bereits Anfang September begonnen, in Hinwil zu arbeiten und trägt daher bereits auch zum neuen C44 bei. "Wir haben das Projekt zusammen mit ihm komplett überarbeitet, und dank seiner Erfahrung haben wir alle Bereiche des Autos gründlich analysiert und Entscheidungen getroffen", sagt Alunni Brav

:

