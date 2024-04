Sasha träumt von eigener Fernsehshow

Mit musikalischer Unterhaltung kennt sich der Hamburger Sänger Sasha gut aus - doch der Entertainer kann sich auch einen Ausflug ins Fernsehen vorstellen. „Eine eigene Fernsehshow fänd' ich toll, das würde ich gerne noch verwirklichen“, sagte Sasha in der deutschen Ausgabe des „Playboy“.

Ein wenig Vorerfahrung habe er bereits, denn auch seine derzeitige Revue-Tour „This Is My Time“ sei von klassischen Fernsehshows inspiriert. „Ich träume seit über 20 Jahren von einer Revue wie dieser. Schon als Kind habe ich mit meiner Oma die großen Showmaster wie Peter Frankenfeld im Fernsehen geguckt und fand es immer toll, wenn die im Smoking die Showtreppe runterkamen und lässig durch den Abend geführt haben.

Wenn Sasha auf seine mehr als 20-jährige Karriere zurückschaut, ist er zufrieden und er hat viel, das ihn besonders stolz macht. Allen voran einige Cover der Jugendzeitschrift „Bravo“, die er einst zierte. „Und jedes einzelne war ein Highlight für mich. Seit meiner ersten"Bravo", auf der George Michael war, wollte ich aufs Cover und ein Popstar sein. Ich bin auf jedes Cover stolz.

Sasha lebt mit seiner Frau und seinem Sohn in Hamburg. In einem Monat will der Sänger seine Tour in Lingen wieder fortsetzen, die er wegen einer drohenden Lungenentzündung im November 2023 absagen beziehungsweise verschieben musste.

Sasha Fernsehshow Revue-Tour Unterhaltung

